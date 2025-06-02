Кристиан Хорнер: «Ферстаппен извинился за инцидент с Расселлом перед «Ред Булл»

Ферстаппен извинился перед «Ред Булл» за контакт с Расселлом, сообщил Хорнер.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер подвел итоги Гран-при Испании : Макс Ферстаппен занял десятое место после штрафа за столкновение с пилотом «Мерседеса » Джорджем Расселлом , Юки Цунода финишировал 13-м.

«Испания закрывает «тройник», и мы покидаем Барселону разочарованными тем, что не добились большего в гонке. Команда атаковала по стратегии с тремя пит-стопами, которая была лучшей, и лишь из-за машины безопасности все было закончено. Мы бы ни за что не подобрались так близко к Ландо [Норрису], если бы не три остановки.

Сэйфти-кар выехал в самый неудачный момент для нашей стратегии. Перед нами стоял выбор: оставаться на трассе со старыми покрышками или рискнуть с новым «хардом». Легко рассуждать задним числом, однако мы приняли решение, которое было наилучшим в тот момент с учетом имевшейся информации.

Результат вышел разочаровывающим, ведь казалось, что Макса ждет легкий подиум и хорошие очки в чемпионате. На брифинге Макс извинился за инцидент с Расселлом.

Машина безопасности также помешала гонке Юки – в противном случае мы были бы в очках или очень близко к ним, учитывая то, как шел его заезд.

Но это гонки. Все может перевернуться в мгновение ока. Это одна из причин, почему мы так очарованы этим спортом и любим его. Уик-энд получился тяжелым, но в ближайшие недели мы будем упорно трудиться, чтобы улучшить настройки и стать сильнее к Монреалю», – написал Кристиан.

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