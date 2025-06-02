Макс Ферстаппен о столкновении с Расселлом: «Разочарование привело к маневру, который был неправильным и не должен был произойти»

Ферстаппен сообщил, что был неправ в эпизоде с Расселлом.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился в соцсетях комментарием после насыщенного Гран-при Испании .

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» получил десятисекундный штраф за столкновение с гонщиком «Мерседеса » Джорджем Расселлом и занял десятое место.

«У нас была захватывающая стратегия, мы проводили хорошую гонку в Барселоне, пока не появилась машина безопасности. Наш выбор шин в конце и некоторые ситуации после сэйфти-кара вызвали мое разочарование, что привело к маневру, который был неправильным и не должен был произойти.

Я всегда выкладываюсь по полной ради команды, и эмоции бурлят. Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. Увидимся в Монреале», – написал Макс.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал десятым по итогам Гран-при Испании после того, как получил десятисекундный штраф за столкновение с соперником из «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

ФИА сообщила, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» также получил три штрафных балла. Теперь на счету Ферстаппена 11 баллов за последний год. Если Макс заработает еще один, то будет дисквалифицирован на один Гран-при.

«Пилот машины №1 [Ферстаппен] был очевидно недоволен приказом команды вернуть позицию [Расселлу]. На подъезде к пятому повороту машина №1 существенно замедлилась и, как казалось, пропускала машину №63 [Расселла]. Тем не менее после того, как машина №63 опередила машину №1 на въезде в пятый поворот, машина №1 внезапно ускорилась и столкнулась с машиной №63.

Столкновение, безусловно, вызвано действиями машины №1», – говорится в вердикте стюардов.

Первые два штрафных очка Макса «сгорят» 30 июня. До этого момента нидерландцу предстоит провести Гран-при Канады и Австрии.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» ехал на третьей позиции, когда на 55-м круге из 66 на трассу выехала машина безопасности. Ферстаппен мог временно выйти в лидеры, если бы остался на треке, однако он немедленно сообщил инженеру, что хочет остановиться.

«У нас есть еще один комплект свежих шин? Это сыграет свою роль, свежие шины», – заявил нидерландец по радио.

Перед стартом гонки у Ферстаппена были три новых комплекта покрышек – «софт», «медиум» и «хард». В конце заезда у Макса оставался лишь один неиспользованный состав – самый жесткий.

После пит-стопа гонщик выразил удивление:

«Почему, ##### – что это за шины?»

«Это «хард», Макс», – ответил Ламбьязе.

«Почему мы на «харде»?» – спросил Ферстаппен.

«Это был единственный вариант», – объяснил инженер.

После гонки Макс признал, что, вероятно, ему стоило остаться на трассе.

«Это был единственный новый комплект. Оставался еще «софт», на котором проехали пять или шесть кругов (по словам советника «Ред Булл» Гельмута Марко, семь – Спортс’’), а это тоже неидеальный вариант.

Задним умом, наверное, можно утверждать, что лучше было остаться, но всегда легче сказать, чем сделать», – заявил пилот в эфире Viaplay.

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