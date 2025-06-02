Ферстаппен попросил свежие шины на последнем пит-стопе. У Макса оставался новый «хард» и изношенный «софт» – пилот удивился, что поставили жесткие покрышки

«Ред Булл» поставил свежие шины Ферстаппену по просьбе самого Макса.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен общался со своим инженером Джанпьеро Ламбьязе перед заключительным пит-стопом на Гран-при Испании.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» ехал на третьей позиции, когда на 55-м круге из 66 на трассу выехала машина безопасности. Ферстаппен мог временно выйти в лидеры, если бы остался на треке, однако он немедленно сообщил инженеру, что хочет остановиться.

«У нас есть еще один комплект свежих шин? Это сыграет свою роль, свежие шины», – заявил нидерландец по радио.

Перед стартом гонки у Ферстаппена были три новых комплекта покрышек – «софт», «медиум» и «хард». В конце заезда у Макса оставался лишь один неиспользованный состав – самый жесткий.

После пит-стопа гонщик выразил удивление:

«Почему, ##### – что это за шины?»

«Это «хард», Макс», – ответил Ламбьязе.

«Почему мы на «харде»?» – спросил Ферстаппен.

«Это был единственный вариант», – объяснил инженер.

После гонки Макс признал, что, вероятно, ему стоило остаться на трассе.

«Это был единственный новый комплект. Оставался еще «софт», на котором проехали пять или шесть кругов (по словам советника «Ред Булл» Гельмута Марко, семь – Спортс’’), а это тоже неидеальный вариант.

Задним умом, наверное, можно утверждать, что лучше было остаться, но всегда легче сказать, чем сделать», – заявил пилот в эфире Viaplay.

Гельмут Марко о «харде» на рестарте: «Катастрофа, но альтернативой был «софт», проехавший 7 кругов. Агрессия Ферстаппена понятна»

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