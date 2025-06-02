Индикар. Кирквуд выиграл гонку в Детройте, Шварцман – 16-й, Палоу сошел

Кирквуд одержал победу в Детройте.

Пилот «Андретти » Кайл Кирквуд выиграл свою вторую гонку в нынешнем сезоне и четвертую в «Индикаре ».

Вторым стал Сантино Ферруччи из «Эй-Джей Фойт», третьим – напарник Кирквуда Колтон Херта. Новичок «Премы» Роберт Шварцман завершил гонку 16-м.

Действующий чемпион и лидер сезона Алекс Палоу из «Чип Гэнасси» не доехал до финиша, врезавшись в барьеры после контакта с пилотом «Эй-Джей Фойт» Дэвидом Малукасом.

На счету Палоу 311 очков, испанец сохраняет существенное преимущество над соперниками: гонщиком «Эрроу Макларен» Пато О’Уордом (221), Кирквудом (209), напарником О’Уорда Кристианом Лундгором, пилотом «Пенске » Уиллом Пауэром и представителем «Мэйер-Шэнк» Феликсом Розенквистом (по 175).

Шварцман стал новичком года на «Инди-500» и заработал 327 300 долларов. Роберт взял поул и сошел в гонке