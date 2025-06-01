Оскар Пиастри: «У «Макларена» действительно хороший темп, я горжусь проделанной работой»

Пиастри доволен победой в Барселоне.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги победного для себя Гран-при Испании , отметив, что тактика Макса Ферстаппена с тремя пит-стопами, которая чуть не принесла ему победу, стала для команды сюрпризом.

«Было немного удивительным, что Макс Ферстаппен попробовал проехать гонку с тремя пит-стопами [в борьбе за победу], и у него почти получилось добиться успеха. Для нас уик-энд в целом прошел отлично.

У нас был действительно хороший темп, у меня была возможность включать машину на полную мощность в случае необходимости. Я горжусь работой, которую мы проделали в этот уик-энд.

Здорово вот так отыграться после неудачи в Монако. Великолепный уик-энд», – рассказал Пиастри.

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