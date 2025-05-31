Алекс Албон: «Уильямс» был в проигрыше большую часть уик-энда»

Албон подвел итоги субботних сессий Гран-при Испании.

Пилот «Уильямса » квалифицировался 11-м на этапе в Испании. По ходу третьего сегмента он высказал недовольство тем, что пилот «Хааса» Оливер Бермэн оказался на его пути в финальных поворотах.

«Такова жизнь. По правде говоря, Олли не был у меня на пути. Мне не пришлось тормозить, и, скажем так, мне не помешал его болид. Просто мы очень часто оказывались в грязном воздухе, а в третьем секторе ситуация ухудшилась.

Подготовка к уик-энду была нарушена. Мы пропустили первую практику, где вместо меня выступал наш резервный пилот Виктор Мартен. Затем в третьей тренировке у нас возникли некоторые проблемы, так что перед квалификацией мы смогли проехать, по-моему, только два круга с низким уровнем загрузки топлива.

Мы были в проигрыше большую часть уик-энда. В третьей практике мы исправили возникшую проблему, но мы не знали, что будет с балансом болида. Мы немного поэкспериментировали, и все получилось – но пришлось использовать все шины в первом сегменте, чтобы набрать темп.

Мы использовали три комплекта, а затем это отбросило нас назад в Q2 – где у нас был только один комплект, чтобы установить время круга.

Жаль, что не удалось пройти в третий сегмент, но в то же время я очень доволен: это первый раз, когда я прошел во второй сегмент на этой трассе и почти оказался в третьем. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении. Но нам все еще предстоит много работы», – сказал Албон .

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