0

Алекс Албон: «Уильямс» был в проигрыше большую часть уик-энда»

Албон подвел итоги субботних сессий Гран-при Испании.

Пилот «Уильямса» квалифицировался 11-м на этапе в Испании. По ходу третьего сегмента он высказал недовольство тем, что пилот «Хааса» Оливер Бермэн оказался на его пути в финальных поворотах.

«Такова жизнь. По правде говоря, Олли не был у меня на пути. Мне не пришлось тормозить, и, скажем так, мне не помешал его болид. Просто мы очень часто оказывались в грязном воздухе, а в третьем секторе ситуация ухудшилась.

Подготовка к уик-энду была нарушена. Мы пропустили первую практику, где вместо меня выступал наш резервный пилот Виктор Мартен. Затем в третьей тренировке у нас возникли некоторые проблемы, так что перед квалификацией мы смогли проехать, по-моему, только два круга с низким уровнем загрузки топлива.

Мы были в проигрыше большую часть уик-энда. В третьей практике мы исправили возникшую проблему, но мы не знали, что будет с балансом болида. Мы немного поэкспериментировали, и все получилось – но пришлось использовать все шины в первом сегменте, чтобы набрать темп.

Мы использовали три комплекта, а затем это отбросило нас назад в Q2 – где у нас был только один комплект, чтобы установить время круга.

Жаль, что не удалось пройти в третий сегмент, но в то же время я очень доволен: это первый раз, когда я прошел во второй сегмент на этой трассе и почти оказался в третьем. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении. Но нам все еще предстоит много работы», – сказал Албон.

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
logoФормула-1
Гран-при Испании
logoУильямс
logoАлександр Албон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Туррини: «Леклер – Гудини, вытаскивающий кролика из красной шляпы. Обгон Хэмилтона подопечным Бинотто вызывает недоумение»
29 минут назад
Макс Ферстаппен о столкновении с Расселлом: «Разочарование привело к маневру, который был неправильным и не должен был произойти»
2058 минут назад
5-е место Хюлькенберга в Испании – лучший результат Нико с 2019-го и «Заубера» с 2022-го
2сегодня, 08:36
Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Испании
54сегодня, 08:30
Ферстаппен попросил свежие шины на последнем пит-стопе. У Макса оставался новый «хард» и изношенный «софт» – пилот удивился, что поставили жесткие покрышки
24сегодня, 08:11
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2025
25сегодня, 08:00
Кристиан Хорнер о том, что Росберг выступил за дисквалификацию Ферстаппена: «Нико склонен выдавать сенсации, когда комментирует»
6сегодня, 07:45
Тото Вольфф: «Ферстаппен повел себя как таксисты в Риме или Неаполе, которые сходят с ума в пробке»
22сегодня, 06:51
Ферстаппену остался 1 штрафной балл до дисквалификации на один Гран-при. Макс набрал 3 очка за столкновение с Расселлом в Испании
61сегодня, 06:30
Индикар. Кирквуд выиграл гонку в Детройте, Шварцман – 16-й, Палоу сошел
1сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
226 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото
FEDUK выступит на фестивале «Мото Драйв 2025»
13 мая, 10:04Фото