Оскар Пиастри: «Если сохраню лидерство после 1-го поворота, то это поможет – но нужно быть быстрым на протяжении всех 66 кругов»

Пиастри оценил важность хорошего старта на Гран-при Испании.

Пилот «Макларена » рассказал, как ему удалось взять поул в квалификации к Гран-при Испании, и поделился ожиданиями от гонки.

«Я значительно улучшил время в первом повороте – и в некоторых других местах, где испытывал трудности на протяжении всего дня.

Все вышло само собой, особенно это касается первой половины круга, которая получилась очень хорошей. Вторая половина оказалась неидеальной – но этого хватило для поула.

Думаю, на этой трассе очень трудно сохранять темп, так как шины очень сильно изнашиваются по ходу круга.

Хочу поблагодарить команду за усердную работу. Болидом было приятно управлять, и я смог показать сильный темп, когда это было нужно.

Завтра будет несколько вариантов в плане стратегии. От старта будет зависеть не все. Конечно, если мы сохраним лидерство, то это поможет – но нужно быть быстрым на протяжении всех 66 кругов», – заявил Пиастри.

Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен и Расселл показали одинаковое время

