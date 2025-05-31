Карлос Сайнс о 18-м месте в квалификации: «Не повезло из-за проблем Колапинто. Все равно могу побороться за очки, уверен»

Сайнс пообещал сразиться за очки после провала в домашней квалификации.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс показал 18-е время в квалификации к Гран-при Испании, после чего объяснил результат.

«Мы считали, что есть потенциал для попадания в третий сегмент. Но мне не повезло из-за проблем Колапинто на выезде с пит-лейн. Пришлось обогнать пять или шесть болидов на круге выезда, мы попали в грязный воздух, шины перегрелись.

Необходимо было проехать идеально, оказаться в нужном месте в нужное время, особенно если учесть, что нам не хватило десятой до седьмой позиции или вроде того.

Первый, кто разочарован таким результатом – я сам. Я надеялся пробиться в третий сегмент и был убежден, что получится сражаться. Я по-прежнему уверен, что могу побороться за очки.

Плохо, что мы стартуем из хвоста, пусть даже темп машины лучше, чем предполагает позиция. Хотя это сложная трасса для нас, все не так печально, как кажется», – заявил Карлос.

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