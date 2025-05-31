Нико Росберг: «Судьба поула решилась в головах. Не знаю, работает ли Норрис с психологом, но если нет – ему стоит этим заняться»

Росберг посоветовал Норрису работать с психологом.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что судьбу поула в квалификации к Гран-при Испании решил психологический настрой гонщиков.

По мнению Росберга, Оскар Пиастри всегда проявляет лучшие качества в наиболее напряженных моментах, в то время как Ландо Норрис наоборот, начинает под давлением допускать ошибки.

«Круг Оскара был прекрасным, превосходным. При высочайшем уровне давления он всегда полностью реализует свой потенциал.

В то же время Ландо на своем круге начал перебарщивать с первого же поворота. Он взял слишком широко, не попал на оптимальную траекторию, ему пришлось корректировать машину из-за сносов, что привело еще к двум сносам машины.

Сегодня судьба поула решалась в головах. К сожалению для Ландо, мы снова и снова видим примеры, как в условиях усиленного давления он начинает допускать небольшие ошибки.

При этом для Ландо все складывалось превосходно. Он постоянно был первым, вплоть до последней попытки. На мой взгляд, ему нужно работать над психологической устойчивостью. Мы все тратим по много часов на тренировки своего тела.

Не знаю, есть ли у него тренер по ментальной подготовке. Не знаю, работает ли он с психологом. Но если нет – ему определенно стоит этим заняться, потому что это очень важный фактор.

Сам я работал с одним психологом, мне просто нужна была помощь с тем, чтобы понять, как найти наилучший для себя подход. Мы работали по два часа через день перед началом каждого сезона. И это было сложнее физических тренировок. Это было невероятно трудно и при этом невероятно ценно», – рассказал Росберг.

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