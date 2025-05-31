Нико Росберг: «Грандиозный темп «Макларена» – напоминает «Мерседес» в мое время, другая категория»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг оценил скорость «Макларена» в третьей практике перед Гран-при Испании.
«Можно не делать оговорки – это был грандиозный темп «Макларена». Просто поразительно – мы не ожидали, что он окажется насколько быстрым. Действительно впечатляет.
Можно сказать, чем-то напоминает «Мерседес» в мое время на этом треке, просто другая категория. Болид едет как по рельсам, а Оскар [Пиастри] выдал еще один идеальный круг.
Это серьезное предупреждение для соперников», – заявил немец.
Эксперт также высказался о проблемах Ландо Норриса:
«Ужасно то, что ему необходимо идти на уступки: если хочешь огранить заземление машины, необходимо ее поднять – тогда ты становишься медленнее на оставшейся части круга.
Если Оскар может использовать такой болид, тебе не хочется так поступать. По-настоящему ужасная ситуация для Ландо, сложная ситуация».
Гран-при Испании-2025. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й