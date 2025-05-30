Ландо Норрис: «Продолжим пытаться найти способ сделать машину «Макларена» быстрее»

Норрис доволен первыми практиками в Барселоне.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании , поделившись мнением о текущих возможностях болида.

«В первой практике машина, по ощущениям, работала лучше, чем во второй. Мы пробовали разные варианты настроек болида и продолжим пытаться найти способ стать быстрее.

Но на самом деле речь о незначительных доработках. У нас обычно хорошие базовые настройки болида, и нам неплохо удается доработать их непосредственно на трассе. И уже доработав настройки в дальнейшем нам сложно найти способ сделать машину еще чуть быстрее – может, это не так уж плохо. Просто эта ситуация позволяет нам тестировать различные направления и варианты настроек», – рассказал Норрис.

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