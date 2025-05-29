Эстебан Окон: «Мне Гран-при Монако нравится и так, стоит вернуться к одному пит-стопу»

Окон не видит смысла пытаться изменить трассу в Монако.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон рассказал, что к Гран-при Монако, по его мнению, нужно относиться как раньше и не делать драму из проблемы с отсутствием обгонов.

«Не думаю, что два обязательных пит-стопа сделали гонку более открытой. Так что я думаю, что в Монако нам стоит вернуться к обычным условиям проведения гонки. Может быть, это даже создаст возможность использования тактики с «оверкатом», и у людей, как было в прошлые годы, будут возникать проблемы с грануляцией покрышек.

И возвращение к одному пит-стопу – это нормально. И я не думаю, что в условиях города у организаторов будет возможность как-то сильно изменить трассу. Мне Гран-при Монако нравится и так.

Что касается жалоб в соцсетях, то это очень странно, что в этой году так много людей стало обсуждать эту тему – какой ужас, в Монако вообще нет обгонов, и так далее. Но так ведь было последние лет десять. И никто так активно эту тему не обсуждал», – рассказал Окон.

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