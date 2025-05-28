Карлос Сайнс: «Опасаюсь, что в будущем команды станут чаще манипулировать результатами Гран-при Монако»

Сайнс считает большой проблемой сдерживание соперников в Монако.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс рассказал, что «Формуле-1» нужно найти какое-то решение возникшей проблемы, поскольку в будущем команды могут начать активнее использовать тактику с намеренным сдерживанием соперников.

На последнем Гран-при Монако, на котором действовало правило двух обязательных пит-стопов, команды нашли лазейку и использовали тактику сдерживания соперников. Пока один из напарников по команде тормозил пелотон, другой уезжал вперед и получал задел для «бесплатного» пит-стопа с сохранением позиции. Первыми этой тактикой воспользовались в «Рейсинг Буллз», а затем им ответили в «Уильямсе».

«Главным образом я опасаюсь того, что в будущем команды станут чаще пользоваться тактикой, которую мы увидели на последнем Гран-при Монако.

Машины в топ-10 будут делать все, чтобы заработать очки и сохранить свои позиции. Второй пилот будет сдерживать пелотон, а потом его напарник впереди сможет вернуть ему долг и вы повторите все снова. Как сделали мы с Алексом.

На мой взгляд, даже большей проблемой (чем отсутствие обгонов) является манипуляция результатами гонки. Не думаю, что у команд вообще должна быть возможность манипулировать результатами заезда. Ведь в прошлом за манипуляции результатами следовали очень серьезные штрафы.

И сейчас получается, что пилоты специально едут настолько медленно, что это можно расценить как манипуляцию. Просто сейчас так действовать разрешено. Думаю, нужно найти решение», – рассказал Сайнс.

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