Хиракава выступит за «Хаас» в 1-й практике перед Гран-при Испании

Хиракава проведет за «Хаас» практику в Барселоне.

Резервный пилот «Хааса » Ре Хиракава выступит за команду в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Испании . В кокпите болида Хиракава заменит Эстебана Окона .

Ранее Хиракава уже выступал за «Хаас» в первой пятничной практике на этапе на «Сузуке».

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