Хиракава выступит за «Хаас» в 1-й практике перед Гран-при Испании
Хиракава проведет за «Хаас» практику в Барселоне.
Резервный пилот «Хааса» Ре Хиракава выступит за команду в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Испании. В кокпите болида Хиракава заменит Эстебана Окона.
Ранее Хиракава уже выступал за «Хаас» в первой пятничной практике на этапе на «Сузуке».
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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