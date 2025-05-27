Норрис получил 10 из 10 за Гран-при Монако от сайта «Ф-1», Аджар выше Леклера, Ферстаппен – 5-й, Пиастри на равных с Лоусоном

Сайт «Ф-1» признал Норриса лучшим пилотом в Монте-Карло.

После каждого уик-энда пять экспертов официального портала «Формулы-1» выставляют гонщикам оценки по десятибалльной шкале с учетом выступлений по ходу всего этапа, средний показатель идет в рейтинг.

Ландо Норрис из «Макларена », выигравший квалификацию и гонку на Гран-при Монако, получил максимальный балл. Высоко оценили и выступление Изака Аджара – новичок «Рейсинг Буллз», финишировавший шестым, опередил пилота «Феррари» Шарля Леклера в топ-3.

Эстебан Окон («Хаас») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») замкнули пятерку сильнейших, а лидер сезона Оскар Пиастри из «Макларена» разделил шестую строчку с гонщиком «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном .

Рейтинг гонщиков на Гран-при Монако (сайт «Формулы-1»)

1. Ландо Норрис («Макларен») – 10

2. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 9,6

3. Шарль Леклер («Феррари») – 9,2

4. Эстебан Окон («Хаас») – 8,8

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,2

6-7. Оскар Пиастри («Макларен») – 8

6-7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 8

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин ») – 7,8

9. Алекс Албон («Уильямс») – 7,2

10-11. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 7

10-11. Карлос Сайнс («Уильямс») – 7

Ферстаппен продолжает лидировать по средней оценке за сезон, опережая Пиастри и пилота «Уильямса» Алекса Албона, Норрис поднялся на четвертую позицию, Леклер – на пятую, представитель «Мерседеса» Джордж Расселл выпал из топ-5.

Средняя оценка за сезон-2025 (сайт «Формулы -1»)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,7

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,6

3. Алекс Албон («Уильямс») – 8,5

4. Ландо Норрис («Макларен») – 8,1

5. Шарль Леклер («Феррари») – 8

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,4

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 7,1

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,9

10. Эстебан Окон («Хаас») – 6,8

Норрис, Леклер и Аджар – лучшие пилоты Гран-при Монако по версии The Race, Алонсо опередил Ферстаппена и Пиастри, Антонелли – 19-й

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