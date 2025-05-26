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Норрис, Леклер и Аджар – лучшие пилоты Гран-при Монако по версии The Race, Алонсо опередил Ферстаппена и Пиастри, Антонелли – 19-й

Норрис возглавил топ гонщиков «Формулы-1» в Монте-Карло.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Монако.

Эксперт Эдд Строу традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку занял победитель квалификации и гонки Ландо Норрис из «Макларена». В топ-3 также попали пилот «Феррари» Шарль Леклер и представитель «Рейсинг Буллз» Изак Аджар.

Другой призер и напарник Норриса Оскар Пиастри оказался лишь седьмым, уступив лидеру «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Еще выше расположился Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», сошедший из-за технических проблем.

Неудачно сложился этап для новичка «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который опередил в рейтинге лишь гонщика «Альпин» Пьера Гасли, попавшего в аварию.

Рейтинг пилотов «Формулы-1» на Гран-при Монако (The Race)

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

4. Эстебан Окон («Хаас»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Джордж Расселл («Мерседес»)

11. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

12. Карлос Сайнс («Уильямс»)

13. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

14. Оливер Бермэн («Хаас»)

15. Юки Цунода («Ред Булл»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Франко Колапинто («Альпин»)

18. Габриэл Бортолето («Заубер»)

19. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

20. Пьер Гасли («Альпин»)

Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

Норрис уверенно победил в Монако, «Уильямс» и «Рейсинг Буллз» хакнули новые правила

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoУильямс
logoЛьюис Хэмилтон
logoНико Хюлькенберг
logoАстон Мартин
logoФранко Колапинто
logoАльпин
logoГабриэл Бортолето
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
logoАндреа Кими Антонелли
logoФеррари
logoМакларен
logoКарлос Сайнс
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoМерседес
logoОливер Бермэн
logoДжордж Расселл
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
logoАлександр Албон
logoЮки Цунода
logoЭстебан Окон
logoХаас
logoИзак Аджар
logoЛанс Стролл
logoПьер Гасли
Гран-при Монако
logoЛандо Норрис
logoЗаубер
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