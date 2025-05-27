Мартен дебютирует в практике «Ф-1» за «Уильямс» в Испании

Гонщик «Формулы-2» Виктор Мартен впервые примет участие в тренировке «Формулы-1».

В первой сессии свободных заездов перед Гран-при Испании француз заменит Алекса Албона за рулем «Уильямса ».

Мартен проводит третий сезон в «Ф-2» за «АРТ» после чемпионства в «Формуле-3» в 2022-м. В нынешнем сезоне Виктор завоевал один подиум и занимает восьмую строчку в личном зачете.

23-летний пилот числился в программе «Рено » / «Альпин » до нынешнего сезона и участвовал в тестах машин «Ф-1», а в 2025-м присоединился к «Уильямсу».

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