«Он возомнил себя Ферстаппеном?» Лидер «Ф-2» Данн устроил завал на 10 болидов, выбив Мартена на старте главной гонки в Монако

Гонка «Ф-2» в Монте-Карло началась с массового завала.

Лидер «Формулы-2» и обладатель поул-позиции Алекс Данн из «Родена» проиграл старт сопернику из «АРТ» Виктору Мартену в основной гонке в Монако.

В попытке сохранить лидерство Данн врезался в Мартена в первом повороте, что привело к завалу. Заезд прервали красными флагами, десять машин не доехали до боксов.

«Кем он себя возомнил? Максом Ферстаппеном ?» – прокомментировал инцидент Мартен.

Формула-2. Монако. Маини выиграл 1-ю гонку, Мини – 2-й, Браунинг – 3-й