«Он возомнил себя Ферстаппеном?» Лидер «Ф-2» Данн устроил завал на 10 болидов, выбив Мартена на старте главной гонки в Монако
Гонка «Ф-2» в Монте-Карло началась с массового завала.
Лидер «Формулы-2» и обладатель поул-позиции Алекс Данн из «Родена» проиграл старт сопернику из «АРТ» Виктору Мартену в основной гонке в Монако.
В попытке сохранить лидерство Данн врезался в Мартена в первом повороте, что привело к завалу. Заезд прервали красными флагами, десять машин не доехали до боксов.
«Кем он себя возомнил? Максом Ферстаппеном?» – прокомментировал инцидент Мартен.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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