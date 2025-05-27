Мартин Брандл: «Интересное, пусть с долей иронии, решение для Монако: разрешить один раз срезать шикану»

Брандл сообщил о способе улучшить борьбу в Монте-Карло.

Бывший пилот «Формулы-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл проанализировал попытку сделать Гран-при Монако интереснее с помощью двух обязательных пит-стопов.

«Опыт не удался. Мы просто должны корректировать свои ожидания от дня гонки, делать все возможное, чтобы слегка облегчить обгоны, если возможно, признать, что квалификация в Монако является одним из наиболее особенных часов сезона «Ф-1» и спорта в целом – или не соревноваться здесь, а это не вариант.

Факт заключается в том, что проблемы создает конфигурация трассы, а места для внедрения длинных прямых или широких зон для обгона нет. И даже на очень широких треках все равно есть только одна гоночная прорезиненная траектория.

У моего сына Алекса есть интересное, пусть с долей иронии, решение: разрешить каждому пилоту использовать один «джокер», срезая шикану, как сделал Джордж Расселл , и сохраняя позицию. Это также не позволяло бы соперникам просто ехать слишком медленно.

Но не сомневайтесь: любые изменения в «Формуле-1» приводят к непредвиденным последствиям, такова природа вещей», – подчеркнул Брандл.

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