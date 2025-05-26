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Юки Цунода: «Самая длинная гонка в жизни – но я сам поместил себя в такое положение»

Цунода остался недоволен своей гонкой в Монако.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода подвел итоги Гран-при Монако, признав, что сам осложнил себе жизнь неудачным выступлением в квалификации.

Цунода стартовал 12-м, но затем получил удар сзади от допустившего ошибку Пьера Гасли, провел еще один пит-стоп, и в итоге оказался лишь 17-м.

«Самая длинная гонка в моей жизни. Нам нужно было попробовать хоть что-то сделать. В такой ситуации нам нужно было пытаться что-то сделать, учитывая, как действовали две команды впереди, располагая двумя машинами («Уильямс» и «Рейсинг Буллз»). Я знал, что они собираются играть в какую-то игру. В целом я сам поместил себя в такое положение – мне нужно лучше выступать в квалификациях.

У нас был нормальный темп. Просто квалификация получилась очень хаотичной. И я сразу понимал, что гонка не будет для меня простой – это ведь Монако. Но да, все вышло довольно сумбурно», – рассказал Цунода.

Что случилось на Гран-при Монако: как командная тактика аутсайдеров превратила гонку в клоунаду?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРейсинг Буллз
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Гран-при Монако
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