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Антонелли – первый пилот после Мазепина в 2021-м, финишировавший в 3 кругах от победителя гонки

Антонелли в Монако повторил результат Мазепина в Мексике.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли попал в аварию в квалификации к Гран-при Монако, завершив сессию 15-м, а в гонке стал 18-м и проиграл победителю – Ландо Норрису из «Макларена» – три круга.

Итальянец стал первым гонщиком с Гран-при Мехико-2021, который уступил лидеру три круга и доехал до финиша. Тогда аналогичный результат показал Никита Мазепин, выступавший за «Хаас».

Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») на Гран-при Франции-2022 и сам Норрис на Гран-при Австрии-2024 формально проиграли победителям гонок больше (шесть и семь кругов, соответственно), однако пилоты не добрались до клетчатого флага из-за сходов, хотя были классифицированы.

Антонелли разбил болид в квалификации к Гран-при Монако

Что случилось на Гран-при Монако: как командная тактика аутсайдеров превратила гонку в клоунаду?

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoАндреа Кими Антонелли
logoХаас
Альфа Ромео
Гран-при Австрии
logoГран-при Мексики
logoНикита Мазепин
logoМакларен
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logoФормула-1
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logoЛандо Норрис
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logoЧжоу Гуаньюй
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