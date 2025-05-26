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Ландо Норрис о критике: «Люди могут писать, что хотят, но это чушь в 99 процентах случаев»

Норрис после успеха в Монте-Карло сообщил, что думает о критике.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос о том, станет ли победа на Гран-при Монако поворотной точкой в борьбе за титул с учетом статей в прессе и публикаций в соцсетях о британце.

«Люди могут писать то, что они хотят. Это не мое дело. У всех свое мнение, они могут все это делать. Но это все неправда, в 99 процентах случаев, все это чушь.

Я не против, что люди такое пишут, пока я знаю правду, моя команда знает правду – все в порядке.

Я упорно трудился в последние месяцы, чтобы набрать тот ход, который у меня был в Австралии, вернуть ту уверенность. Этот уик-энд стал небольшим шагом вперед, но это еще не все. Не сказать, что я добился совершенства, и все вернулось. По-прежнему остаются вещи, над которыми мне нужно поработать, и по-прежнему остаются вещи, касающиеся той техники, которую мне дает команда. И я не имею в виду, что болид должен стать быстрее – он и так достаточно быстрый. Просто мне нужны какие-то вещи в машине, чтобы извлекать максимум, и это касается различий между прошлым годом и этим.

Так что есть, над чем поработать обеим сторонам, но я очень горжусь вчерашней [квалификацией]. Вчера я был доволен результатом больше, чем сегодня. Вот насколько важен был для меня вчерашний день – надо было вернуть свою форму в квалификациях, ведь так было всю мою жизнь. Они всегда выходили хорошими – до этого года. И мне пришлось упорно трудиться, чтобы это восстановить.

Нет никаких других причин, если не считать пару вещей, с которыми у меня возникли очевидные трудности, а также плотную конкуренцию. Есть Оскар [Пиастри], Шарль [Леклер], Макс [Ферстаппен] – я сражаюсь с лучшими в мире. Если не выдаешь высочайший уровень, ты не сможешь с ними соперничать.

Никто не знает, сколько работы и усилий вкладывается, только я и моя команда. И это единственные люди, которые должны знать, что происходит во всех деталях, знать правду обо всем. Так и продолжится», – заявил Ландо.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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