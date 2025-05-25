Ландо Норрис – Баттону: «Увидел тебя перед стартом и подумал: «Если Дженсон сейчас здесь… то он мой талисман удачи»

Норрис назвал неожиданную причину победы в Монако.

Пилот «Макларена » прокомментировал победу на Гран-при Монако в послегоночном интервью эксперту Sky Sports и чемпиону 2009 года Дженсону Баттону.

«Потрясающее чувство. Длинная, изнурительная гонка – но вышло весело. Большую часть гонки нам удавалось атаковать. Последняя четверть оказалась напряженной с [Шарлем] Леклером позади и Максом [Ферстаппеном] впереди, но мы выиграли в Монако.

Я мечтал об этом с детства, так что исполнил одну мечту из множества. Думаю, все благодаря тебе [Норрис обращается к Баттону], перед стартом я увидел тебя впереди своей машины и подумал: «Если здесь сейчас JB… то он мой талисман удачи». Фраза «Монако, детка» твоя? (так Норрис отреагировал на первое место по радио; этими же словами Баттон встретил собственную победу в Монако в 2009-м – Спортс”) Прости!

Хуже всего сложился конец гонки. Я весь заезд чувствовал, что контролирую ситуацию, но Макс немного сбавлял темп – и я знал, что у Шарля появлялись шансы для атаки. Я пытался отпустить Макса, чтобы получить возможность атаковать там, где мне было нужно.

Я очень доволен, моя команда очень довольна. Нас ждет чудесная ночь!», – сказал Норрис.

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