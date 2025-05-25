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Фернандо Алонсо об отсутствии очков: «Буду рад, если год пройдет вот так, а потом выиграю стартовый Гран-при следующего сезона»

Алонсо спокойно воспринял неудачу в Монако.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Монако, отметив, что не слишком переживает из-за отсутствия набранных очков в нынешнем сезоне.

В Монако Алонсо ехал на 6-м месте, но  был вынужден сойти из-за поломки двигателя.

«Я выступаю на очень высоком уровне. Конечно, будучи гонщиком «Формулы-1» ты никогда не будешь в себе сомневаться. Но да, было бы здорово время от времени добиваться каких-то хороших результатов, это правда. Ведь хорошие результаты улучшают настроение. На следующий день ты идешь в тренажерный зал чуть более мотивированным, ведь у тебя есть хорошие новости.

В моем случае хороших новостей нет. Так что завтра я все равно пойду в зал. Мне нужно продолжать выступать на хорошем уровне, что я и стараюсь делать. Гран-при Монако – особенный этап. У меня были потрясающие круги в квалификации. В гонке я тоже ехал весьма быстро, даже без DRS.

Если бы причиной отсутствия набранных очков был медленный темп, столкновение с другой машиной или со стеной – в общем, из-за моих собственных ошибок, – тогда я был бы сильно расстроен. Но в моем случае все наоборот. Чувствую, что выступаю на очень высоком уровне. Так что я спокоен и просто жду подходящую возможность.

Вообще, если честно, буду рад, если весь нынешний сезон пройдет вот так, а потом я выиграю Гран-при Австралии на старте следующего сезона. Мне не так важно, смогу ли я финишировать, допустим, восьмым на этапе в Барселоне или Канаде, или сколько очков я заработаю по итогам сезона – 22 или 8, например. Для меня это мало что изменит. Но вот в следующем сезоне, при смене технического регламента, мы действительно надеемся стать претендентами на титул. Так что буду рад, если все эти сходы придутся на нынешний сезон.

Что касается причин схода, то проблемы с двигателем начались еще на 15-м круге. Из-за поломки системы подачи воздуха я лишился электрической мощности силовой установки. То есть я был как Даниэль Риккардо здесь в 2017 году. Двигатель потерял электрическую составляющую. То есть максимальная мощность упала на 160 л.с. Но в Монако мощность двигателя не так важна, так что мне удавалось демонстрировать неплохой темп и рассчитывать на финиш на 8-й позиции.

Может быть, мы бы и не смогли этого сделать, но темп был достаточно хорош», – рассказал Алонсо.

Что случилось на Гран-при Монако: как командная тактика аутсайдеров превратила гонку в клоунаду?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Гран-при Монако
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
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