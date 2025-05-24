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Джордж Расселл: «Гран-при Монако для нас уже закончен»

Расселл признал поражение на этапе в Монако.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, отметив, что не видит шансов отыграть достаточно много позиций в предстоящей гонке.

Из-за поломки двигателя по ходу квалификации, в гонке Расселл будет стартовать 14-м.

«Я очень разочарован. Поначалу по ходу уик-энда мы немного потерялись, работая с настройками болида. Но к квалификации мы вернулись к базовому варианту, и я с первого же круга почувствовал, что мы снова в игре.

Я правда считаю, что сегодня мы могли бы попасть в топ-4. Ну а теперь это не так. В первом сегменте квалификации машина работала отлично. Мы были одними из немногих, кто не менял комплект шин по ходу сегмента. Во втором сегменте я проехал два поворота и уже был быстрее на 0,2 секунды. Результата бы хватило для попадания в третий сегмент, где у нас было бы два свежих комплекта шин.

В этот уик-энд у нас был реальный шанс, но теперь он испарился. Уик-энд для нас уже закончен, и это опустошает.

Уверен, в гонке мы увидим какие-то безумные стратегии, но мы стартуем 14-ми. А должны были, возможно, стартовать в топ-5. Между моей текущей позицией и той позицией, которую я должен был занять, теперь десять машин. Даже если кто-то начнет использовать сумасшедшие стратегии, то половина, как я уже говорил, пойдет одним путем, а половина другим. И что бы мы ни решили, мы все равно застрянем позади минимум пяти машин», – рассказал Расселл.

Норрис вырвал поул Монако у Леклера. Ферстаппен – едва в топ-5, у «Мерседеса» – авария и поломка

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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Гран-при Монако
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