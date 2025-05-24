Фредерик Вассер: «Победа «Феррари» на Гран-при Монако возможна»

Вассер заявил, что «Феррари» поборется за победу в Монте-Карло.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Монако и сообщил, что Шарль Леклер способен выиграть со второго места.

«Я не особо доволен сегодня. Немного разочарован, ведь мы были не так далеки от поул-позиции. Считаю, Шарль весь уик-энд выступает прекрасно, и до поула нам не хватило совсем чуть-чуть.

Но очки начисляют в воскресенье. И, если сравнивать с прошлым уик-эндом, мы сильно улучшили квалификационный результат.

В Монако стратегия – это всегда риск. Гран-при – это лотерея, а завтра будет лотерея вдвойне. Когда две машины на первых четырех позициях, это всегда помогает (Льюис Хэмилтон в итоге получил штраф и стартует седьмым – Спортс’’).

Победа завтра возможна, конечно. Если стартуешь с первого ряда в Монако, и есть два пит-стопа, никогда не знаешь, как сложится гонка. Так что мы должны сосредоточиться на себе и пользоваться возможностями», – проанализировал Вассер.

Француз посчитал естественным разочарование Леклера:

«Это нормально, ведь он лидировал весь уик-энд, сражался за поул и квалифицировался в десятой позади – конечно, он недоволен.

Тем не менее, когда мы сядем все обсуждать, уверен, он примет во внимание, что это отличный результат в сравнении с прошлой неделей. Мы сделали шаг вперед и понимаем машину лучше.

Однако я могу представить разочарование Шарля . Я бы даже разозлился, если бы он был доволен».

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