Фредерик Вассер: «В гонке будет борьба двух против одного»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился эмоциями после того, как Шарль Леклер был крайне близок к поул-позиции в Монако, но в итоге уступил пилоту «Макларена» Ландо Норрису.
«Было недалеко. Стратегия по шинам немного отличалась от того, что делал «Макларен», и считаю, Шарль провел хорошую сессию. Впервые мы собрали все воедино, и было приятное ощущение от проделанной работы.
Мы знаем, что завтрашняя гонка станет вызовом, но это борьба двух против одного», – подчеркнул босс.
Фредерик также высказался о Льюисе Хэмилтоне, который завершил сессию четвертым:
«У него случилась авария в заключительной практике, пришлось поменять коробку передач, переднюю и заднюю подвески.
Если честно, [за два часа до квалификации] я даже не был уверен, что он выступит в первом сегменте. Так что он здорово отыгрался».
Норрис вырвал поул Монако у Леклера. Ферстаппен – едва в топ-5, у «Мерседеса» – авария и поломка