Фредерик Вассер: «В гонке будет борьба двух против одного»

Вассер высказался о противоречивой квалификации в Монте-Карло.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер поделился эмоциями после того, как Шарль Леклер был крайне близок к поул-позиции в Монако, но в итоге уступил пилоту «Макларена » Ландо Норрису.

«Было недалеко. Стратегия по шинам немного отличалась от того, что делал «Макларен», и считаю, Шарль провел хорошую сессию. Впервые мы собрали все воедино, и было приятное ощущение от проделанной работы.

Мы знаем, что завтрашняя гонка станет вызовом, но это борьба двух против одного», – подчеркнул босс.

Фредерик также высказался о Льюисе Хэмилтоне , который завершил сессию четвертым:

«У него случилась авария в заключительной практике, пришлось поменять коробку передач, переднюю и заднюю подвески.

Если честно, [за два часа до квалификации] я даже не был уверен, что он выступит в первом сегменте. Так что он здорово отыгрался».

Норрис вырвал поул Монако у Леклера. Ферстаппен – едва в топ-5, у «Мерседеса» – авария и поломка