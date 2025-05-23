Джордж Расселл: «Самая медленная пятница для «Мерседеса», пожалуй»

Расселл сообщил о неудовлетворительной скорости «Мерседеса» в Монте-Карло.

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги двух пятничных практик перед Гран-при Монако.

«В Монако всегда напряженно. Трасса не очень большая для 20 болидов «Ф-1». Как говорил Юки [Цунода], райский трафик на треке – в каком-то смысле сегодня было так. Но здесь всегда потрясающе пилотировать.

Сегодня мы не были очень быстрыми. Обычно [суббота] главный день, но в этот уик-энд два обязательных пит-стопа, будет интересно. Видно, что какие-то команды уже выбросили «хард» – нас это немного удивило. Это показывает, что у соперников другой план, не тот, который мы ожидали. Так что будет интересно.

Если говорить о чистой скорости, пожалуй, это самая медленная пятница для нас. В прошлом году у нас была плохая скорость тут, а в итоге мы оказались в десятой от поула или что-то в таком духе. Поэтому все еще впереди, и мне очень интересно, как сложится воскресенье.

Даже если мы не попадем в топ-5 или топ-3 завтра, думаю, появится шанс в воскресенье, особенно с учетом того, что в нынешнем году это первая такая гонка. Мы продолжим надеяться», – заявил Джордж.

Гран-при Монако-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Хэмилтон – 3-й