Оскар Пиастри: «Провел не очень аккуратный день, хотя темп у меня был»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Монако, отметив, что ему нужно выступать лучше и собраннее.
Пиастри допустил ошибку во второй практике и врезался в барьер, сломав переднее антикрыло на своем болиде.
«Было сложно. Весь день прошел неровно. Но когда нам удавалось собрать все воедино, у нас был хороший темп.
Просто оказалось, что все не так уж просто, и есть вещи, на которые нужно обратить внимание – особенно мне самому, поскольку я провел не очень аккуратный день. Я просто постараюсь перезагрузиться, поскольку в остальном темп у меня был.
«Феррари» выглядит намного сильнее, чем раньше. С другой стороны, сегодня все проблемы в основном возникали из-за меня самого», – рассказал Пиастри.
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