Оскар Пиастри: «Провел не очень аккуратный день, хотя темп у меня был»

Пиастри недоволен собой в первый день уик-энда в Монако.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Монако , отметив, что ему нужно выступать лучше и собраннее.

Пиастри допустил ошибку во второй практике и врезался в барьер, сломав переднее антикрыло на своем болиде.

«Было сложно. Весь день прошел неровно. Но когда нам удавалось собрать все воедино, у нас был хороший темп.

Просто оказалось, что все не так уж просто, и есть вещи, на которые нужно обратить внимание – особенно мне самому, поскольку я провел не очень аккуратный день. Я просто постараюсь перезагрузиться, поскольку в остальном темп у меня был.

«Феррари » выглядит намного сильнее, чем раньше. С другой стороны, сегодня все проблемы в основном возникали из-за меня самого», – рассказал Пиастри.

Расклады на «Ф-1» в Монако: Ферстаппен продолжит свержение «Макларенов»?