Ландо Норрис: «Не получаю удовольствия от выступления на Гран-при Монако»

Норрис назвал выступления в Монако очень напряженными.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис в преддверии Гран-при Монако рассказал, что гонщику сложно получать удовольствие от пилотажа на этой городской трассе.

По словам Норриса, пилот должен постоянно сохранять максимальную концентрацию и немного расслабиться у него получается только после финиша.

«Я не получаю удовольствия от выступления на Гран-при Монако. Чувство удовлетворения приходит только после финиша.

Я с нетерпением жду этот Гран-при, потому что это классный, уникальный, особенный опыт. Но мне не кажется, что пилоты улыбаются, когда гоняются в Монако. Если кто-то заявляет обратное – он, вероятно, просто врет.

Когда ты пересекаешь финишную черту, выходишь из последнего поворота – вот тогда у тебя появляется первая возможность улыбнуться и осознать, чего ты достиг [в случае победы]. Но в целом выступая в Монако ты должен быть предельно сконцентрирован, у тебя включается туннельное зрение. В Монако очень сложно наслаждаться кругом – только если ты расслабишься, но в этом случае ты сбросишь скорость», – рассказал Норрис.

Расклады на «Ф-1» в Монако: Ферстаппен продолжит свержение «Макларенов»?