Льюис Хэмилтон: «Давление на Пиастри и Норриса будет невообразимым, но они выступают прекрасно, особенно Оскар»

Хэмилтон предупредил бывшую команду об огромном давлении.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон сообщил, что думает о борьбе гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норрис за личный титул.

«Я считаю, что [Пиастри] выступает фантастически. Потрясающе видеть, что «Макларен» так хорош, ведь это команда, где я начал карьеру.

Кроме того, борьба такая плотная между ним и Ландо, это два отличных пилота. Давление на обоих будет невообразимым, я бы сказал, для большинства людей, которые через такое не проходили.

Но, хотя я проходил, похоже, и Ландо, и особенно Оскар выступают прекрасно уик-энд за уик-эндом, показывают результат в квалификациях», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» на Гран-при Монако.

Хэмилтон полагает, что Пиастри не нуждается в его советах:

«Он делает все, что нужно для победы в чемпионате. Так что у меня нет совета. Надо продолжать действовать так же – похоже, это работает».

Гельмут Марко: «Надеюсь, Норрис снова начнет побеждать. Чем больше пилоты «Макларена» чередуются, тем лучше для «Ред Булл»

Оскар Пиастри: «Если Ферстаппен выиграет титул, это будет неприятно. Зато мы будем знать, что у меня и Норриса были равные возможности»