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Льюис Хэмилтон о показе фильма «Ф-1» для гонщиков: «Я сильно нервничал»

Хэмилтон поделился впечатлениями от спецпоказа фильма «Ф-1».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон является одним из сопродюсеров и консультировал сценаристов и режиссера фильма «Ф-1» по многим вопросам.

По словам Льюиса, он сильно нервничал на спецпоказе, поскольку ему хотелось, чтобы фильм понравился гонщикам «Формулы-1».

«Я видел фильм уже раз двадцать, по меньшей мере. Но на спецпоказе это был невероятный опыт…увидеть, как был пройдет этот путь к окончательному варианту фильма от самых первых набросков сценария, в котором в начале было не больше 30 страница, а потом это превратилось в настоящую историю.

Было здорово сидеть в зале и оглядываться по сторонам, смотреть на реакцию гонщиков. Потому что мне правда не безразлично, что думают гонщики, а мне хотелось, чтобы фильм им понравился…так что я сидел прямо посередине и сильно нервничал.

После просмотра я написал всем сообщения, приветствуя их честно выражать свое мнением. Мне кажется, что все прошло отлично – в фильме великолепный звук, отличная картинка, такого фильма еще не делали, так что я очень горжусь.

При этом в ближайшие годы мы с Dawn Apollo Films попробуем снять еще несколько фильмов. У меня уже написаны три концепта сценария», – рассказал Хэмилтон.

Гонщики собираются на предпремьерный показ фильма «Формула-1» в Монако, Ферстаппен стримит симрейсинг

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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