Франко Колапинто: «В Монако, где ты царапаешь стены в каждом повороте, нужна уверенность в машине»

Колапинто оценил свою готовность к Гран-при Монако.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто признал, что по ходу свободных заездов перед Гран-при Монако ему нужно будет проводить на трассе как можно больше времени и набираться уверенности при управлении болидом.

«Я считаю, что на трассах в Монако, Баку и Сингапуре от гонщика требуется большая уверенность в себе. И эта уверенность при управлении болидом постепенно накапливается с каждым пройденным кругом, по ходу каждой сессии. И все это не так уж просто. А в моем случае тем более, учитывая, что мне пока немного не хватает уверенности за рулем болида – и это нормально после всего одного проведенного Гран-при. В машине скрыто еще много скорости, а мне нужно набираться уверенности.

Здесь, в Монако, где ты царапаешь стены в каждом повороте, тебе нужна эта уверенность. И я думаю, что после первой практики я буду чувствовать себя увереннее, потом после второй практики и так далее – как это было и по ходу уик-энда в Имоле. Тогда в начале первой практики я был довольно далеко, а к концу третьей практики оказался намного ближе к оптимальному темпу.

Чего мне сейчас не хватает? Возможности провести больше гонок. Я пока провел всего одну гонку, да и в целом провел за рулем болида около четырех часов. В то время как другие пилоты в этом сезоне провели уже по семь гонок.

Я пока вообще не выступал на городских трассах, так что вперед я буду двигаться постепенно. Мне нужно нарастить уверенность, а сделать это можно только проезжая больше и больше кругов. С каждым кругом я буду больше узнавать о машине, привыкать к ней, определять пределы ее возможностей», – рассказал Колапинто.

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