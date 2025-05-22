Лоусон заявил, что конфликт с Алонсо «позади» после совместного просмотра фильма «Формула-1»
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал предпремьерный показ фильма «Формула-1», на котором он сидел рядом с Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Журналисты обратили внимание на то, что соперники непринужденно разговаривали.
В прошлом году ветеран был крайне недоволен действиями Лоусона и назвал молодого пилота «идиотом» в спринте Гран-при США, после чего, по словам Лиама, «подгадил» ему в квалификации. В 2025-м гонщики столкнулись в Майами – новозеландец получил штраф.
«Ну, мы болтали о гонках. Думаю, когда ты занимаешься автоспортом, такие вещи остаются на трассе. Если бы мы держали обиды, то никогда не двигались бы дальше. В сезоне 24 гонки, так что, думаю, мы оба забыли об этом на следующий день.
Да, мы оставили это позади», – сообщил Лоусон перед Гран-при Монако.
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