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Лоусон заявил, что конфликт с Алонсо «позади» после совместного просмотра фильма «Формула-1»

Отношения Лоусона и Алонсо наладились после вражды в 2024-м.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал предпремьерный показ фильма «Формула-1», на котором он сидел рядом с Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Журналисты обратили внимание на то, что соперники непринужденно разговаривали.

В прошлом году ветеран был крайне недоволен действиями Лоусона и назвал молодого пилота «идиотом» в спринте Гран-при США, после чего, по словам Лиама, «подгадил» ему в квалификации. В 2025-м гонщики столкнулись в Майами – новозеландец получил штраф.

«Ну, мы болтали о гонках. Думаю, когда ты занимаешься автоспортом, такие вещи остаются на трассе. Если бы мы держали обиды, то никогда не двигались бы дальше. В сезоне 24 гонки, так что, думаю, мы оба забыли об этом на следующий день.

Да, мы оставили это позади», – сообщил Лоусон перед Гран-при Монако.

Гонщики собираются на предпремьерный показ фильма «Формула-1» в Монако, Ферстаппен стримит симрейсинг

Ландо Норрис о фильме «Формула-1»: «Я там великолепен, а это главное»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoЛиам Лоусон
Гран-при США
Гран-при Монако
Гран-при Майами
logoФернандо Алонсо
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