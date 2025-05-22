Ландо Норрис о фильме «Формула-1»: «Я там великолепен, а это главное»
Перед Гран-при Монако гонщики получили возможность заранее увидеть картину F1 («Формула-1»), главную роль в которой сыграл Брэд Питт.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис пошутил, что доволен своими камео.
«Я там великолепен, а это главное.
Это хорошее кино, классный сюжет – не знаю, что я могу говорить, а что нет. Классная история, на мой взгляд, вдохновляющая – за ней очень много разных смыслов. Крутой сюжет, который вдохновит молодую аудиторию», – заявил британец.
Гонщик «Хааса» Эстебан Окон также был рад увидеть себя:
«Замечательно, если честно. Никогда не видел такую картинку – она по-настоящему погружала. Разумеется, я знаю, каково это в реальности, но в фильме ты действительно чувствуешь скорость, и история невероятно захватывающая, классно за этим наблюдать.
Я довольно часто видел себя в сражениях с Санни [Хейсом, героем Питта] – временами достаточно плотными! Мне это тоже понравилось.
Откровенно говоря, прекрасное кино. Молодцы, «Формула-1», съемочная команда и все остальные, продюсеры, которые работали над лентой. Я искренне считаю, что это фантастика. Безусловно, один из лучших фильмов о гонках, которые я видел».
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