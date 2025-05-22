Карлос Сайнс: «Элемент лотереи в Монако усилится с двумя пит-стопами в этом году»

Гонка в Монако станет непредсказуемой с дополнительным пит-стопом, считает Сайнс.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Монако , который в 2026 году пройдет с двумя обязательными пит-стопами.

«Монако всегда может предложить элемент лотереи. Думаю, в этом году такой элемент немного усилится с двумя пит-стопами вместо одного.

Думаю, любой, кто не стартует с поула, будет рад двум пит-стопам. Лишь тот, кто окажется на поуле, будет немного ругаться на то, что стартует первым в тот год, когда есть две обязательных остановки и может произойти много всего.

Меня лишь слегка беспокоит, что команды начнут сильно играться с темпом ради помощи своим напарникам. Надеюсь, будет не слишком много уловок в этом плане», – сообщил испанец перед этапом в Монте-Карло.

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