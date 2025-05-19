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Роберт Шварцман: «Поул к одной трех главных гонок мира – исторический момент для меня и «Премы». Я никогда не сдавался и продолжал сражаться»

Шварцман назвал историческим поул в Индианаполисе.

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман стал третьим новичком, которому удалось завоевать поул-позицию в квалификации к «500 миль Индианаполиса».

Для дебютирующей в «Индикаре» «Премы» гонка на «овале» также будет первой.

«Я все еще не могу до конца осознать, что нам удалось взять поул-позицию. Просто невероятно, и это особенный момент в моей жизни и карьере – думаю, для команды тоже.

Поначалу, если честно, я не имел ни малейшего представления, что делать [на «овале»], как действовать. И, признаюсь откровенно, выглядело страшно. Особенно это касается «Инди-500». Такие скорости, такое быстрое прохождение поворотов – это действительно пугающе. Полагаю, для любого гонщика. И я подумал: окей, адаптация станет большим вызовом», – сообщил Шварцман.

Уникальное расписание «Инди-500» со множеством тренировок пошло на пользу Роберту и команде:

«Честно говоря, лично я предпочел бы чуть больше времени для практики на других этапах сезона. Может, пара лишних комплектов шин, еще час времени на трассе. Для нас это оказалось очень полезным. Нам действительно было это необходимо, чтобы я мог обрести уверенность в болиде и лучше подготовиться к квалификации.

Давления на нас не было. Кроме того, таков подход в целом – постепенно улучшать машину, не торопя события. Ведь мы понимали, что «Инди» не прощает, одна ошибка может стоить всего».

Шварцман полагает, что гонка получится сложной:

«Не хочу, чтобы у меня были слишком большие ожидания. Это первая [гонка] на «овале», и я не до конца понимаю, как защищаться и атаковать. Придется учиться.

Я просто хочу, чтобы все шло так же гладко, как в квалификации. Надо не паниковать, не терять контроль. Проще относиться к вещам, и посмотрим, где мы окажемся. Надеюсь, что получится сражаться среди лидеров до самого конца и будет хороший шанс на победу в «Инди-500».

Гонщик также высказался о своем настрое:

«Даже в самые тяжелые моменты ты должен верить. Ты все равно должен стараться. Это я и делаю. Я никогда не сдавался. Я продолжал сражаться.

Мы приехали сюда как аутсайдеры. Ни у кого не было от нас вообще никаких ожиданий, а мы сумели завоевать [поул] просто за счет упорной работы и веры в себя. Мы верили, что в итоге все сложится в нашу пользу.

И вот итог. Одна из трех главных гонок во всем мире, и мы на поуле в свой первый год. Считаю, это исторический момент, по крайней мере для меня и команды. Я невероятно горд и счастлив».

Гонка состоится в воскресенье, 25 мая, в 19:45 по московскому времени.

Индикар. Шварцман выиграл поул в дебютной квалификации к гонке «500 миль Индианаполиса»

Роберт Шварцман: «Фантазировал о поуле к «Инди-500», потом думал: «Вернись в реальность, ты дебютант в новой команде». Все еще не могу поверить»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
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Према
500 миль Индианаполиса
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