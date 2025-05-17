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Шарль Леклер: «Чего не хватает «Феррари»? Всего. Нет слов. В гонке нужно чудо, но нельзя ожидать чудес каждое воскресенье»

Леклер призвал фанатов «Феррари» не ждать чудес в Имоле.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил уровень команды после того, как оба гонщика не пробились в третий сегмент квалификации к домашнему для команды Гран-при Эмилии-Романьи.

Леклер стал 11-м, его напарник Льюис Хэмилтон – 12-м.

«Очевидно, мы не на том уровне, на котором должны быть. В квалификации мы не быстры даже в том случае, когда проезжаем хорошие круги – это обидно.

Чего нам не хватает? Всего. Нет слов. Мы выбыли после второго сегмента.

Гонка? Нужно чудо, но нельзя ожидать чудес каждое воскресенье. Нам просто надо прибавить, мы не на том уровне, на котором должны быть», – заявил монегаск в беседе с французским Canal+.

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«Феррари» не пробилась в топ-10 квалификации в Имоле

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
logoШарль Леклер
Гран-при Эмилии-Романьи
logoФеррари
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
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