Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Эмилии-Романьи
Ферстаппен стал гонщиком дня на этапе в Имоле.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1».
Ферстаппену удалось выиграть Гран-при Эмилии-Романьи после того, как он смог выйти в лидеры заезда на первом круге, обойдя Оскара Пиастри.
Гонка «Ф-1» в Имоле: Ферстаппен бросает вызов «Макларену», «Феррари» мечтает о топ-10 дома
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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