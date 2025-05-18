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Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Эмилии-Романьи

Ферстаппен стал гонщиком дня на этапе в Имоле.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1».

Ферстаппену удалось выиграть Гран-при Эмилии-Романьи после того, как он смог выйти в лидеры заезда на первом круге, обойдя Оскара Пиастри.

Гонка «Ф-1» в Имоле: Ферстаппен бросает вызов «Макларену», «Феррари» мечтает о топ-10 дома

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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Гран-при Эмилии-Романьи
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