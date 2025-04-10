«Макларен» объявил об участии в WEC и «24 часах Ле-Мана» с 2027 года в классе гиперкаров
«Макларен» поборется за победу в Ле-Мане в 2027-м.
Британская марка будет участвовать в высшей категории чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).
«1995-й. Легендарная победа в Ле-Мане. Слава Тройной короны.
Мы готовы вновь оставить свой след на арене мировых гонок на выносливость.
Гиперкар. Чемпионат мира по гонкам на выносливость 2027 года», – говорится в объявлении «Макларена».
«Мы возвращаемся», – заявил исполнительный директор Зак Браун.
«Мы открыты к новым идеям. Норрис и Пиастри тоже сказали, что были бы этому рады». Зак Браун допустил выступление «Макларена» в гонке «24 часа Ле-Мана»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Макларена»
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