«Мы открыты к новым идеям. Норрис и Пиастри тоже сказали, что были бы этому рады». Зак Браун допустил выступление «Макларена» в гонке «24 часа Ле-Мана»

В «Макларене» не исключают выступлений в гонке «24 часа Ле-Мана».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что допускает подобную вероятность, учитывая интерес к чемпионату и легендарный статус гонки:

«Я люблю гонки старой школы. Люблю времена, когда гонщики выступали в разных соревнованиях. Теперь же, когда этот спорт стал гораздо крупнее, этому мешают разные корпоративные конфликты. Это может быть конфликт интересов между производителями, спонсорами, наложение гонок в календаре чемпионатов и так далее.

Вот почему мне нравилось работать с Фернандо Алонсо . Будь то «Ле-Ман», «Индикар» или «Дакар» – Фернандо просто хочет гоняться.

Мы открыты к новым идеям. Да и кто вообще не хотел бы выиграть в Ле-Мане? Я обсуждал это с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри , и они сказали, что и сами с радостью бы выступили в Ле-Мане. И это классно.

Мы любим гонки. «Макларен » – единственная команда, на счету которой есть «Тройная корона автоспорта» (победы в гонках «24 часа Ле-Мана»*, «500 миль Индианаполиса» и Гран-при Монако. * – в 1995 году британская команда «Кокусаи Кайхатсу Рейсинг» выиграла «24 часа Ле-Мана», используя автомобиль «Макларен» F1 GTR, у самой команды «Макларен» побед в Ле-Мане нет). И было бы здорово попробовать сделать это снова».

Браун признал, что в «Макларене» рассматривают возможность выступления в WEC собственной заводской командой, особенно учитывая, что к чемпионату уже присоединились их конкуренты из «Формулы-1» – «Феррари», «Альпин» и «Астон Мартин»:

«Да, мы уже какое-то время изучаем данную возможность и нам нравится то, что мы видим. Просто для начала нам нужно разобраться в том, как у «Макларена» идут дела в «Формуле-1» и «Индикаре». Но я не думаю, что для прихода в WEC наступал более подходящий момент, чем сейчас. Так что да, нам бы этого хотелось».

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