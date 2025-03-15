MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й
Гонщик «Дукати» Марк Маркес выиграл спринт на Гран-при Аргентины MotoGP и укрепил свое преимущество в чемпионате.
Алекс Маркес из «Грезини» занял второе место, еще один пилот «Дукати» Франческо Баньяя поднялся на третью строчку после старта четвертым.
Гран-при Аргентины
Автодром Термас де Рио Ондо
15 марта 2025 года
Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») – 12 кругов
2. Алекс Маркес («Грезини») +0,903
3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,859
4. Жоан Зарко («ЛЧР») +5,026
5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +6,451
6. Марко Беццекки («Априлия») +7,333
7. Франко Морбиделли («ВР46») +8,368
8. Хоан Мир («Хонда») +10,858
9. Педро Акоста («КТМ») +11,229
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,356
11. Джек Миллер («Прамак») +15,201
12. Алекс Ринс («Ямаха») +15,298
13. Лука Марини («Хонда») +16,653
14. Энеа Бастианини («Тек 3») +18,442
15. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +18,618
16. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +19,560
17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +20,925
18. Маверик Виньялес («Тек 3») +21,287
19. Фермин Альдегер («Грезини») +45,325
Сошли:
Лоренцо Савадори («Априлия»)
Мигел Оливейра («Прамак»)
Брэд Биндер («КТМ»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 49 очков
2. Алекс Маркес – 38
3. Франческо Баньяя – 30
4. Франко Морбиделли – 21
5. Аи Огура – 17
MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес завоевал второй поул подряд, Алекс Маркес – 2-й, Зарко – 3-й, Баньяя – 4-й
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