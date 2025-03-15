  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й
3

MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

Марк и Алекс Маркесы стали быстрейшими в аргентинском спринте.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес выиграл спринт на Гран-при Аргентины MotoGP и укрепил свое преимущество в чемпионате.

Алекс Маркес из «Грезини» занял второе место, еще один пилот «Дукати» Франческо Баньяя поднялся на третью строчку после старта четвертым.

MotoGP

Гран-при Аргентины

Автодром Термас де Рио Ондо

15 марта 2025 года

Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») – 12 кругов

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,903

3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,859

4. Жоан Зарко («ЛЧР») +5,026

5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +6,451

6. Марко Беццекки («Априлия») +7,333

7. Франко Морбиделли («ВР46») +8,368

8. Хоан Мир («Хонда») +10,858

9. Педро Акоста («КТМ») +11,229

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,356

11. Джек Миллер («Прамак») +15,201

12. Алекс Ринс («Ямаха») +15,298

13. Лука Марини («Хонда») +16,653

14. Энеа Бастианини («Тек 3») +18,442

15. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +18,618

16. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +19,560

17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +20,925

18. Маверик Виньялес («Тек 3») +21,287

19. Фермин Альдегер («Грезини») +45,325

Сошли:

Лоренцо Савадори («Априлия»)

Мигел Оливейра («Прамак»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 49 очков

2. Алекс Маркес – 38

3. Франческо Баньяя – 30

4. Франко Морбиделли – 21

5. Аи Огура – 17

MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес завоевал второй поул подряд, Алекс Маркес – 2-й, Зарко – 3-й, Баньяя – 4-й

«Пирелли» объявлена поставщиком шин MotoGP с 2027 года вместо «Мишлен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Прамак
Марко Беццекки
Дукати
Алекс Маркес
logoХоан Мир
результаты
Жоан Зарко
Трэкхаус Рейсинг
Алекс Ринс
Ямаха
Априлия
ЛЧР
Педро Акоста
Маверик Виньялес
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
logoФабио Куартараро
logoФранческо Баньяя
ВР46
Фермин Альдегер
Аи Огура
logoчемпионат мира MotoGP
Джек Миллер
Франко Морбиделли
КТМ
logoМарк Маркес
Грезини
Мигел Оливейра
Тек 3
Хонда MotoGP
Лоренцо Савадори
Гран-при Аргентины MotoGP
Сомкиат Чантра
Лука Марини
Рауль Фернандес
Брэд Биндер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес завоевал второй поул подряд, Алекс Маркес – 2-й, Зарко – 3-й, Баньяя – 4-й
2сегодня, 14:44
Гран-при Австралии-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 7:00
27сегодня, 11:45
Гран-при Австралии-2025. Расписание трансляций
58сегодня, 11:40
Джеки Стюарт о дожде на Гран-при Австралии: «Чтобы финишировать первым и выиграть, для начала тебе в принципе нужно добраться до финиша»
8сегодня, 11:26
Зак Браун: «Немного удивлен отрыву «Макларена» от соперников»
12сегодня, 11:01
ФИА прояснила правила выдачи штрафов за нецензурную лексику в «Ф-1»
4сегодня, 10:28
Шарль Леклер: «Не лучшим образом проехал свой круг. Но в целом «Феррари» просто не хватало скорости»
11сегодня, 10:19
Гельмут Марко: «3-я стартовая позиция Ферстаппена – оптимальная, если пойдет дождь»
2сегодня, 10:06
Кристиан Хорнер о 18-м месте Лоусона: «Быть напарником Макса – все равно что гоняться с машиной. Нельзя судить Лиама»
36сегодня, 09:58
Цунода в 7-й раз подряд переквалифицировал Лоусона. Лиам проводит дебютный этап за «Ред Булл»
17сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Брэд Питт участвует в гонках в новом трейлере фильма «Формула-1» от Джозефа Косински
13 марта, 19:40Кино
Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
510 марта, 06:23
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
65 марта, 17:55Кино
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото