MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

Марк и Алекс Маркесы стали быстрейшими в аргентинском спринте.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес выиграл спринт на Гран-при Аргентины MotoGP и укрепил свое преимущество в чемпионате.

Алекс Маркес из «Грезини» занял второе место, еще один пилот «Дукати» Франческо Баньяя поднялся на третью строчку после старта четвертым.

MotoGP

Гран-при Аргентины

Автодром Термас де Рио Ондо

15 марта 2025 года

Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») – 12 кругов

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,903

3. Франческо Баньяя («Дукати») +3,859

4. Жоан Зарко («ЛЧР») +5,026

5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +6,451

6. Марко Беццекки («Априлия») +7,333

7. Франко Морбиделли («ВР46») +8,368

8. Хоан Мир («Хонда») +10,858

9. Педро Акоста («КТМ») +11,229

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,356

11. Джек Миллер («Прамак») +15,201

12. Алекс Ринс («Ямаха») +15,298

13. Лука Марини («Хонда») +16,653

14. Энеа Бастианини («Тек 3») +18,442

15. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +18,618

16. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +19,560

17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +20,925

18. Маверик Виньялес («Тек 3») +21,287

19. Фермин Альдегер («Грезини») +45,325

Сошли:

Лоренцо Савадори («Априлия»)

Мигел Оливейра («Прамак»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 49 очков

2. Алекс Маркес – 38

3. Франческо Баньяя – 30

4. Франко Морбиделли – 21

5. Аи Огура – 17

MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес завоевал второй поул подряд, Алекс Маркес – 2-й, Зарко – 3-й, Баньяя – 4-й

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