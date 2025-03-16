Андреа Стелла: «На последних кругах на болиде Норриса было повреждено днище – он сильно потерял в аэродинамической эффективности»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о том, что несколько последних кругов победитель Гран-при Австралии Ландо Норрис проехал на болиде с поврежденным днищем.
По словам Стелла, из-за этого повреждения машина потеряла в аэродинамической эффективности и Норрис ехал не так быстро, как мог бы.
«Одной из проблем было то, что на последних кругах гонки на болиде Ландо Норриса было довольно сильно повреждено днище. Я не помню точных цифр, но болид Ландо сильно потерял в аэродинамической эффективности и Норрис не мог развивать максимальную скорость.
Так что я думаю, что в действительности ситуация была более напряженной, чем могла бы быть в обычных условиях, если бы болид Ландо не был поврежден.
Думаю, что о том, насколько сильным был темп этого болида, можно судить на примере Оскара Пиастри, который после своего разворота буквально за пару кругов сумел отыграть три или четыре позиции. Так что я думаю, что в обычных условиях Ландо было бы проще удержать победу.
Мы точно не уверены, в какой именно момент было получено повреждение. Может быть, при выезде на гравий после начала дождя, а может во время вылета после рестарта. Мы сможем определить это, когда изучим все данные, отследив момент падения аэродинамической эффективности болида», – рассказал Стелла.
Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий