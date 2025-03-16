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Андреа Стелла: «На последних кругах на болиде Норриса было повреждено днище – он сильно потерял в аэродинамической эффективности»

Норрис заканчивал гонку в Мельбурне на поврежденном болиде.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о том, что несколько последних кругов победитель Гран-при Австралии Ландо Норрис проехал на болиде с поврежденным днищем.

По словам Стелла, из-за этого повреждения машина потеряла в аэродинамической эффективности и Норрис ехал не так быстро, как мог бы.

«Одной из проблем было то, что на последних кругах гонки на болиде Ландо Норриса было довольно сильно повреждено днище. Я не помню точных цифр, но болид Ландо сильно потерял в аэродинамической эффективности и Норрис не мог развивать максимальную скорость.

Так что я думаю, что в действительности ситуация была более напряженной, чем могла бы быть в обычных условиях, если бы болид Ландо не был поврежден.

Думаю, что о том, насколько сильным был темп этого болида, можно судить на примере Оскара Пиастри, который после своего разворота буквально за пару кругов сумел отыграть три или четыре позиции. Так что я думаю, что в обычных условиях Ландо было бы проще удержать победу.

Мы точно не уверены, в какой именно момент было получено повреждение. Может быть, при выезде на гравий после начала дождя, а может во время вылета после рестарта. Мы сможем определить это, когда изучим все данные, отследив момент падения аэродинамической эффективности болида», – рассказал Стелла.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoАндреа Стелла
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Гран-при Австралии
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