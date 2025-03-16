Шарль Леклер: «Соперники из «Макларена» сегодня были невероятно быстры»

Леклер высказался об отставании от конкурентов после гонки в Мельбурне.

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Австралии, поделившись мнением о положении команды и дефиците скорости в сравнении с соперниками из «Макларена » и «Ред Булл ».

«Да, сегодня мы определенно уступали в скорости обоим «Макларенам» и Максу Ферстаппену. Мы изучим ситуацию. Но да, сегодня нам было трудно. И промежуточные шины, как кажется, очень быстро переставали работать.

Мы были более или менее равны по темпу с «Мерседесом», но не более. «Макларен» и «Ред Булл» были намного быстрее, так что так, нас ждет много работы. И я пока не знаю, почему конкуренты оказались настолько быстрее, особенно в таких погодных условиях. Однако скорость в дождевых условиях является слабым местом «Феррари » уже не первый год. В дождевых условиях мы выступаем очень неровно, нестабильно, и нам нужно над этим работать.

Соперники из «Макларена» сегодня были невероятно быстры. Хотя, если быть до конца откровенным, я знаю об их невероятной скорости только по тому, что сам слышал от других. Потому что мой инженер в гонке ни разу не говорил мне о темпе пилотов «Макларена». Они были слишком далеко впереди.

Так что я не знаю, каково наше отставание – секунда, полторы, две. Надеюсь, что не две секунды. Но, как я слышал, их цифры впечатляют. Постараемся разобраться, в каких именно областях мы проигрываем им больше всего», – рассказал Леклер .

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