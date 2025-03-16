Изак Аджар: «Мне просто стыдно и жаль команду. Я перестарался»

Аджар извинился перед «Рейсинг Буллз» за ранний сход в Австралии.

Пилот «Рейсинг Буллз » разбил болид во втором повороте во время прогревочного круга на Гран-при Австралии – это его дебютная гонка в «Ф-1».

«Мне просто стыдно и жаль команду. Я перестарался, переусердствовал с задними шинами. Как только я потерял контроль над болидом, то попытался вернуть его, но уже превратился в пассажира. Я не ожидал, что все произойдет так быстро», – сказал Аджар.

В паддок гонщик вернулся в шлеме и, казалось, в слезах. Там его встретил и поддержал Энтони Хэмилтон – отец семикратного чемпиона Льюиса.

«Для меня это многое значит: он знал, где я был, насколько плохо я себя чувствовал – и он пришел и встретил меня в самый тяжелый момент. Думаю, это мило с его стороны. Я правда ценю это. [Он сказал], чтобы я держал голову выше и становился лучше, что вчера я хорошо справился, что я молодец».

Также Аджар поговорил с исполнительным директором «Формулы-1» Стефано Доменикали .

«Стефано зашел ко мне в комнату пилота и сказал то же самое [что и Хэмилтон-старший]. Приятно чувствовать их поддержку. Это мило, просто мило».

Аджар разбил болид на прогревочном круге и не выступит на Гран-при Австралии

