Фредерик Вассер: «Сложно найти положительные моменты по итогам такой гонки»
Руководитель «Феррари» подвел итоги гонки в Мельбурне, высказавшись о принятых командой решениях, а также оценив темп Скудерии относительно конкурентов.
«По квалификационному темпу мы весь уик-энд находились позади «Макларена». Однако мы определенно могли бы побороться за более высокие позиции на старте. В квалификации мы потеряли в скорости по ходу сессии, в то время как в сегодняшней гонке все было иначе – с точки зрения и погодных условий, и стратегии, и так далее. С точки зрения темпа в чистом виде мы, вероятно, были на одном уровне с «Мерседесом».
Сложно найти положительные моменты по итогам такой гонки. В квалификации нам было трудно собрать вместе хороший круг, а в гонке мы принимали не лучшие стратегические решения. Но теперь нужно сосредоточиться на следующем Гран-при.
Мы все знаем, что сезон будет длинным – сложно сказать, все ли вообще мы сделали неправильно в этот уик-энд, но нам в любом случае нужно продолжать строить команду на основе этого фундамента, и постараться прибавить на следующем Гран-при. Позитивным моментом, вероятно, стал темп, который мы продемонстрировали в начале уик-энда, да и темп во время симуляции гонки был намного лучше, чем мы продемонстрировали в итоге.
С точки зрения стратегии мы могли бы сработать лучше, вне всяких сомнений. Но постфактум всегда проще рассуждать. Когда в конце гонки дождь пошел в последний раз, наиболее правильное решение принял Ферстаппен, заехав на пит-стоп на круг раньше. Расселл и Антонелли заехали на пит-стопы двумя кругами ранее, но наиболее правильной была стратегия Макса.
На самом деле, текущая картина не сильно отличается от той, что была в начале уик-энда. Я считаю, что «Макларен» находится на шаг впереди других, что было и на тестах в Бахрейне. Позади них идет очень плотная борьба между «Мерседесом», «Ред Булл» и нами. И я думаю, что в этот уик-энд все большей степени зависело от стратегии. Если говорить о темпе, то мы показали неплохую скорость в начале уик-энда», – рассказал Вассер.
Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий