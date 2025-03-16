Фредерик Вассер: «Сложно найти положительные моменты по итогам такой гонки»

Вассер признал ошибку со стратегией на Гран-при Австралии.

Руководитель «Феррари » подвел итоги гонки в Мельбурне, высказавшись о принятых командой решениях, а также оценив темп Скудерии относительно конкурентов.

«По квалификационному темпу мы весь уик-энд находились позади «Макларена ». Однако мы определенно могли бы побороться за более высокие позиции на старте. В квалификации мы потеряли в скорости по ходу сессии, в то время как в сегодняшней гонке все было иначе – с точки зрения и погодных условий, и стратегии, и так далее. С точки зрения темпа в чистом виде мы, вероятно, были на одном уровне с «Мерседесом».

Сложно найти положительные моменты по итогам такой гонки. В квалификации нам было трудно собрать вместе хороший круг, а в гонке мы принимали не лучшие стратегические решения. Но теперь нужно сосредоточиться на следующем Гран-при.

Мы все знаем, что сезон будет длинным – сложно сказать, все ли вообще мы сделали неправильно в этот уик-энд, но нам в любом случае нужно продолжать строить команду на основе этого фундамента, и постараться прибавить на следующем Гран-при. Позитивным моментом, вероятно, стал темп, который мы продемонстрировали в начале уик-энда, да и темп во время симуляции гонки был намного лучше, чем мы продемонстрировали в итоге.

С точки зрения стратегии мы могли бы сработать лучше, вне всяких сомнений. Но постфактум всегда проще рассуждать. Когда в конце гонки дождь пошел в последний раз, наиболее правильное решение принял Ферстаппен, заехав на пит-стоп на круг раньше. Расселл и Антонелли заехали на пит-стопы двумя кругами ранее, но наиболее правильной была стратегия Макса.

На самом деле, текущая картина не сильно отличается от той, что была в начале уик-энда. Я считаю, что «Макларен» находится на шаг впереди других, что было и на тестах в Бахрейне. Позади них идет очень плотная борьба между «Мерседесом », «Ред Булл » и нами. И я думаю, что в этот уик-энд все большей степени зависело от стратегии. Если говорить о темпе, то мы показали неплохую скорость в начале уик-энда», – рассказал Вассер .

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