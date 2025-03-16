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Шарль Леклер: «Больше всего позиций потеряли из-за моей ошибки в 11-м повороте, а не стратегии»

Леклер взял на себя вину за неудачу на Гран-при Австралии.

Пилот «Феррари» подвел итоги гонки в Мельбурне, отметив, что лишь 8-е место на финише стало следствием его ошибки, а не неправильным выбором стратегии со стороны команды.

«Это была трудная гонка, безусловно. Нам нужно во многом разобраться, многое улучшить. Всегда проще рассуждать, глядя на ситуацию со стороны, чем когда ты является участником событий.

Но факт в том, что в таких погодных условиях нам было трудно, мы прекрасно осознаем это и стараемся сосредоточиться на решении данной проблемы.

Но вообще, прежде чем говорить о каких-то стратегических решениях команды, я думаю, что больше всего позиций мы сегодня потеряли из-за моей ошибки, которую я допустил в 11-м повороте. В том инциденте я потерял 4-5 позиций. В противном случае мы могли бы занять 3 или 4 место и сейчас мы бы обсуждали эту гонку совершенно в ином ключе.

Мне больше нечего добавить. Я ожидал, что мы выступим лучше, но сейчас самое главное – правильно отреагировать на случившееся. Трасса в Китае, к сожалению, не относится к числу любимых для болида «Феррари», но нам нужно постараться прибавить», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoШарль Леклер
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoФеррари
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