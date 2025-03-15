Зак Браун: «Немного удивлен отрыву «Макларена» от соперников»
Исполнительный директор «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, в которой Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли 1 и 2 места.
«Да, было довольно напряженно. За три минуты до конца квалификации я сказал Андреа Стелле, что на самом деле все это не так уж весело. Хотя в итоге все закончилось хорошо. Наши гонщики отлично сделали свою работу – давление нарастало, так что мы решили выпустить их на трассу чуть раньше обычного.
Я немного удивлен нашему отрыву от соперников, учитывая то, как вообще разворачивались события по ходу сессии. Но теперь все наше внимание сосредоточено на подготовке к завтрашней гонке, которая скорее всего пройдет в дождевых условиях.
Наша машина по ходу круга как будто начинает ехать только лучше – самый сильный у нас именно третий сектор. Но посмотрим, что случится завтра. Возможно, нас ждет довольно безумный заезд», – рассказал Браун.
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