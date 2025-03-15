Цунода в 7-й раз подряд переквалифицировал Лоусона. Лиам проводит дебютный этап за «Ред Булл»

Цунода провел одну из лучших квалификаций в карьере и обыграл Лоусона.

Пилот «Рейсинг Буллз» Юки Цунода седьмой уик-энд подряд оказывается выше экс-напарника Лиама Лоусона в квалификациях.

В субботу перед Гран-при Австралии Юки показал пятое время, а Лиам, перешедший в «Ред Булл» – 18-е. Кроме того, японец опережает как минимум одну машину «Ред Булл» в четвертый раз за последние шесть квалификаций.

Сессия стала лучшей в карьере Цуноды, не считая квалификации к Гран-при Сан-Паулу-2024, когда гонщик показал третье время.

Еще один пилот «Рейсинг Буллз » и новичок «Формулы-1» Изак Аджар также опередил Лоусона, заняв 11-ю позицию.

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