Цунода в 7-й раз подряд переквалифицировал Лоусона. Лиам проводит дебютный этап за «Ред Булл»
Цунода провел одну из лучших квалификаций в карьере и обыграл Лоусона.
Пилот «Рейсинг Буллз» Юки Цунода седьмой уик-энд подряд оказывается выше экс-напарника Лиама Лоусона в квалификациях.
В субботу перед Гран-при Австралии Юки показал пятое время, а Лиам, перешедший в «Ред Булл» – 18-е. Кроме того, японец опережает как минимум одну машину «Ред Булл» в четвертый раз за последние шесть квалификаций.
Сессия стала лучшей в карьере Цуноды, не считая квалификации к Гран-при Сан-Паулу-2024, когда гонщик показал третье время.
Еще один пилот «Рейсинг Буллз» и новичок «Формулы-1» Изак Аджар также опередил Лоусона, заняв 11-ю позицию.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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