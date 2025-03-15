Макс Ферстаппен: «Гоночный темп «Ред Булл» в порядке – но не на том же уровне, что у «Макларена»

Ферстаппен считает, что «Ред Булл» слишком медленный .

Пилот «Ред Булл » поделился мыслями после третьего места в квалификации к Гран-при Австралии.

«Начало уик-энда получилось сложным. Эта трасса никогда не подходила нам, так что ушло некоторое время на то, чтобы понять, как нам улучшить ситуацию – и сегодня мы это сделали.

Я немного удивлен тому, что сижу здесь [на пресс-конференции] после вчерашних результатов! Чувствую себя уверенно, единым с машиной. Конечно, нам немного не хватало темпа, но в целом я доволен кругами в квалификации.

Мы старались настроить правильный баланс, и тогда болид ожил. Им было вполне приятно управлять, хотя он был слишком медленным. Мы оказались чуть быстрее, но этого явно недостаточно. И все же мы впереди «Феррари » и «Мерседеса » – это хорошо.

Я не жду никаких чудес. Думаю, гоночный темп в порядке. Но он не на том же уровне, что у «Макларена ». Я просто постараюсь выложиться на полную – посмотрим, что получится завтра», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл первую квалификацию сезона, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й



