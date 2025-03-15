Макс Ферстаппен: «Гоночный темп «Ред Булл» в порядке – но не на том же уровне, что у «Макларена»
Пилот «Ред Булл» поделился мыслями после третьего места в квалификации к Гран-при Австралии.
«Начало уик-энда получилось сложным. Эта трасса никогда не подходила нам, так что ушло некоторое время на то, чтобы понять, как нам улучшить ситуацию – и сегодня мы это сделали.
Я немного удивлен тому, что сижу здесь [на пресс-конференции] после вчерашних результатов! Чувствую себя уверенно, единым с машиной. Конечно, нам немного не хватало темпа, но в целом я доволен кругами в квалификации.
Мы старались настроить правильный баланс, и тогда болид ожил. Им было вполне приятно управлять, хотя он был слишком медленным. Мы оказались чуть быстрее, но этого явно недостаточно. И все же мы впереди «Феррари» и «Мерседеса» – это хорошо.
Я не жду никаких чудес. Думаю, гоночный темп в порядке. Но он не на том же уровне, что у «Макларена». Я просто постараюсь выложиться на полную – посмотрим, что получится завтра», – сказал Ферстаппен.
Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл первую квалификацию сезона, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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